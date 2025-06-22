FIBA Kadınlar EuroBasket’te Türkiye maçında seyirci rekoru kırıldı

FIBA Kadınlar EuroBasket’te Yunanistan ile Türkiye arasına oynanan karşılaşmayı tribünde 10 bin 503 seyirci ekip ederken, EuroBasket’te 2000 yılından bu yana en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket) 21. yüzyıldaki en yüksek seyirci sayısına, Türkiye’nin Yunanistan’ı 83-72 mağlup ettiği grup karşılaşmasında ulaşıldı. Pire’deki Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanan maçta 10 bin 503 seyirci tribündeki yerini aldı. Bu sayı, 2000 yılından bu yana FIBA Kadınlar EuroBasket maçlarında kaydedilen en yüksek seyirci katılımı oldu.

Türkiye ile ev sahibi Yunanistan arasında çeyrek final yolunda oynanan karşılaşma, Pire’deki önceki rekoru da geride bıraktı. Bir önceki müsabakada Yunanistan’ın, Fransa ile oynadığı karşılaşmayı 8 bin 860 kişi izlemişti. Her iki maçta oluşan bu seyirci sayıları, 2009’da Letonya’nın başkenti Riga’da Letonya ile Rusya arasında oynanan ve 8 bin 800 kişinin izlediği karşılaşmayı geçmiş oldu.

FIBA Kadınlar EuroBasket tarihindeki en yüksek seyirci sayısı ise 1952’de Moskova’da oynanan karşılaşmada kaydedildi. O maçta 20 binden fazla kişi tribünlerde yer almış, 1960’ta Sofya’da oynanan finalde de benzer bir seyirci yoğunluğu yaşanmıştı.