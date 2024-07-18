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FIBA Kadınlar EuroLeague’de normal sezon kuraları çekildi

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen Kadınlar EuroLeague kura çekiminde, duyurulan yeni formatıyla ilk kez oynanacak olan turnuvanın 2024-2025 sezonu grupları belirlendi.

Ajans Haberleri
  • 18.07.2024 15:52
  • Giriş: 18.07.2024 15:52
  • Güncelleme: 18.07.2024 15:52
Kaynak: DHA
FIBA Kadınlar EuroLeague’de normal sezon kuraları çekildi

Kadınlar EuroLeague’de son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe, C Grubu'nda Villeneuve d'Ascq LM (Fransa), KGHM Polkowice (Polonya) ve Zaragoza (İspanya)/CSM Constanta (Romanya) arasındaki elemenin galibiyle mücadele edecek.

ÇBK Mersin ise Tango Bourges Basket (Fransa), Olympiakos (Yunanistan) ve Szekszard (Macaristan)-Zabiny Brno (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla B Grubu'nda yer alacak.

Beşiktaş ise grup aşamasında mücadele edebilmek için Basket Landes (Fransa) ile eleme müsabakaları oynayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibine üstünlük kurduğu takdirde A Grubu'nda Beretta Famila Schio (İtalya), DVTK HUN-Term (Macaristan) ve Perfumerias Avenida (İspanya) ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda eleme maçları 18-25 Eylül'de oynanacak. Grup müsabakaları ise 9 Ekim'de başlayacak.

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