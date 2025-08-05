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FIBA'nın 2025 Avrupa Şampiyonası "güç sıralamasında" Türkiye 4. sırada yer aldı

Sırbistan'ın birinci sırada bulunduğu listede, ilk 5'teki diğer ekipler sırasıyla Almanya, Fransa, Türkiye ve Letonya oldu

Ajans Haberleri
  • 05.08.2025 16:51
  • Giriş: 05.08.2025 16:51
  • Güncelleme: 05.08.2025 16:51
Kaynak: AA
FIBA'nın 2025 Avrupa Şampiyonası "güç sıralamasında" Türkiye 4. sırada yer aldı

İSTANBUL (AA) - FIBA'nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) "güç sıralamasında" Türkiye, 4. sırada yer aldı.

FIBA'nın sosyal medya hesabı; Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların "güç sıralamasını" paylaştı.

Daha önce 9. sırada bulunan A Milli Takım, listede 5 basamak yükselerek 4. sıraya yükseldi.

Sırbistan'ın birinci sırada bulunduğu listede, ilk 5'teki diğer ekipler sırasıyla Almanya, Fransa, Türkiye ve Letonya oldu.

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