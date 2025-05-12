FIBA Şampiyonlar Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Türkiye’ye döndü

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga’ya 83-67 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada bitiren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye’ye döndü.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga’ya 83-67 mağlup olarak organizasyonda ikinci oldu. Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonanın ardından bugün öğle saatlerinde yurda döndü.



Göksenin Köksal: "Kupayı kazanmak istiyorduk ama olmadı"

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kaptanı Göksenin Köksal da İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupayı kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Göksenin, "Malaga’yı tebrik ederiz. Çok iyi savunma yaptılar. Biz de aslında 3-4 sayıya indirdikten sonra çok fazla fark açıldı. Geri gelmeyi başarıyorduk ama ondan sonra çok fazla sayı yedik. Yarı finalde İspanyol ekibi Tenerife’ye karşı kazandık. Daha sonrasında Malaga’ya da aynı sert müdaafayla çıkmamız lazımdı. Aslında onları yine tutmayı başardık ama skor üretemedik. Neticesinde de kaybettik. İnşallah seneye Final-Four İstanbul’a diyorlar. İstanbul’da Final-Four’u biz kazanırız. Kupayı kazanmak istiyorduk ama olmadı" diye konuştu.