Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda Millilerin 12 kişilik kadrosu belli oldu

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda Milli Takımın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Ajans Haberleri
  • 29.06.2024 16:21
  • Giriş: 29.06.2024 16:21
  • Güncelleme: 29.06.2024 16:21
Kaynak: İHA
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’nda Millilerin 12 kişilik kadrosu belli oldu

Ay-Yıldızlılar, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası C Grubu’nda Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

Milliler, ilk maçında 29 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Yeni Zelanda ile mücadele edecek. 

Ay-yıldızlıların sporcu listesi şu şekilde:

Ahmet Aldın Türkoğlu, Ahmet Arda Aydın, Anıl Alyanak, Atahan Akbaş, Cengiz Sarp Coşkun, Derin Can Üstün, Emirhan Serbest, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Mete Paçacı, Rezon Elezay, Yavuz Selim Kara.

BirGün'e Abone Ol