Fico’dan ‘renkli devrim’ uyarısı

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Rusya’ya yakın politikası sebebiyle Batı’nın hedefindeki Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinde 2014’te Ukrayna’da ve protestoların sürdüğü Gürcistan’da olduğu gibi “renkli devrimler” planlandığını söyledi. İstihbarat teşkilatının darbe uyarısı yaptığını söyleyen Fico, “acil koduyla” Güvenlik Konseyi’ni topladı.

Toplantı sonrası konuşan Fico, protestolara karşı Konsey’in kendisinden “önleyici tedbirler” almasını istediğini söyledi.

‘YABANCI UZMANLAR’

Fico, Gürcistan’da Batı yanlısı muhalefetin gösterilerinde ve Ukrayna’da 2014’teki ‘Maidan’ olaylarında görev yapan “bir grup yabacı uzmanın” Slovakya’da da faaliyet yürütmeye başladığını söyledi. Slovak Başbakan, suçlamalarını Slovakya Enformasyon Servisi (SIS) istihbarat teşkilatı tarafından hazırlanan bir rapora dayandırdı.

Ülkede yeni bir darbe planının devreye sokulduğunu belirten Fico, “Hazırlanan model çok basit ve birçok ülkede denendi. Gürcistan’daki olaylara katılan ve Ukrayna’daki Maydan’da aktif olarak yer alan bir grup uzmanın Slovakya’da bulunduğunu teyit edebilirim. Bu grup, çeşitli kaynaklardan fonlanıyor” dedi.

Hükümet karşıtı protestolar düzenlenerek devlet kurumlarının işgal edilme girişimlerinin yapılabileceğini kaydeden Fico, “hükümeti düşürmeye yönelik her şeye hazır olduklarını” kaydetti. Başbakan Fico, muhalefeti darbe planlayan “yabancı uzmanlarla işbirliği yapmakla” suçlayarak ülkeyi erken seçime doğru itmeye çalışacaklarını belirtti.

Fico, raporu salı günü düzenlenen olağanüstü bir parlamento oturumunda gündeme getirmiş ve bu tür konuların kapalı oturumlarda tartışılması gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine muhalefet, hükümete güvensizlik önergesini geri çekmiş, yeni bir oylama için hazırlık yaptığını duyurmuştu.

MAIDAN OLAYLARI

Çoğu Avrupa ülkesinin aksine Macaristan Başbakanı Viktor Orban gibi Moskova’ya daha yakın bir politika izleyen Fico, Rusya ile ilişkilerin iyi tutulmasını savunuyor. Fico’nun sözünü ettiği Ukrayna’daki “renkli devrim” ise 2014’te Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in devrildiği “Maidan” olayları. Batı destekli kitlesel eylemlerle Yanukoviç devrilirken Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk gibi Rusların çoğunlukta olduğu bazı bölgeler ayaklanarak bağımsızlık ilan etmişti. Burada yaşananlar, Ukrayna’da bugün yaşananların tohumlarını atmıştı.

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‘GÜRCİSTAN’I TARİF EDİYOR’

Batı yanlısı muhalefetin protestolarını sürdürdüğü Gürcistan’da iktidardaki Gürcü Hayali (GD) partili Başbakan İrakli Kobakhidze’den de Fico’ya destek geldi. TASS’ın haberine göre Kobakhidze, ülkesinde şu an yaşananların, Fico’nun tarif ettiği durumla “tamamen aynı” olduğunu belirterek “Bunlar kesinlikle tek elden koordine edilen süreçler” dedi.

Muhalefet ve Batı tarafından Rusya yanlısı olmakla suçlanan ve ülkesinde “renkli devrim” girişimleri olduğunu belirten Kobakhidze’nin AB üyelik sürecini askıya almasıyla 28 Kasım’da başlayan protestolar hala sürüyor.

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KOMŞUDAN YARDIM ELİ

Macaristan, Ukrayna'nın Avrupa’ya doğalgaz transitini kesmesinden en çok etkilenen ülkelerden Slovakya'ya TürkAkım boru hattı üzerinden gaz sağlayacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, komşuları Slovakya'nın enerji güvenliği için yıllık doğalgaz kapasitesini 900 bin metreküp artıracağını belirtti. Slovakya Başbakanı Fico, Kiev’in kararının tüm Avrupa halkına zarar vereceğini söylemişti.