Fidan - Baerbock görüşmesi: Almanya'dan Ankara'ya 'çatışma' uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, görüşmede Türkiye'nin, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak AB içinde Almanya'nın öncü bir rol oynamasını beklediğini, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin gerektiğini, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunu ifade etti.

Görüşmede, geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğini, gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin sağlanmasının gerekli olduğunu vurgulayan Fidan, Suriye'nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilemekte fayda olduğunu ve tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini belirtti.

ANKARA: PKK VE YPG KENDİNİ LAĞVETMELİ

Fidan, Türkiye'nin, "Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini savunduğunu, YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu" söyledi.

Bakan Fidan, Alman mevkidaşına, PKK ve YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunu vurguladı. Fidan, tüm müttefiklerden Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesinin beklendiğinin altını çizdi.

Fidan ayrıca IŞİD'lilerin bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiğini, üçüncü ülkelerin Suriye'de bulunan IŞİD tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini söyledi.

FİLİSTİN MESELESİ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma son verilmesi gerektiğine işaret eden Fidan, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini bildirdi.

Fidan ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce "kalıcı şekilde sona ermesi için" Türkiye'nin müzakere sürecini desteklediğini vurgulayarak, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise görüşmenin ardından Ankara Büyükelçiliğinde Alman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Bakan, özellikle Kürtlerin güvenliğinin Suriye'nin geleceği açısından kritik olduğunu vurgularken, Türkiye ile YPG arasında olası çatışmaların bölgedeki durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.

Baerbock "Kobani, sadece Kürtler için değil, tüm dünya için IŞİD terörüne karşı direnişin simgesine dönüştü. Kürtler, uluslararası Anti-IŞİD Koalisyonu ile birlikte hareket ederek sadece Suriye'yi değil, aynı zamanda Avrupa’nın güvenliğini de savundu" diye konuştu.

Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını söyleyen Baerbock, "Türkiye'nin terörizme karşı duyduğu kaygı, meşru bir endişedir. Ankara'da Ekim ayında yaşanan ölümcül saldırı, bu tehlikenin ne kadar somut olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ancak Kuzeydoğu Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir tehdit olmamalıdır. Güvenlik politikalarımızı bu çerçevede ele alıyoruz" dedi.