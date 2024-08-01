Fidan'dan "tutuklu takası" açıklaması
Dışişleri Hakan Fidan, Ankara'da MİT koordinasyonunda 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren tutuklunun takasına ilişkin açıklama yaptı. Ankara'da takas edilen isimler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi isimler yer almıştı.
Dışişleri Hakan Fidan, Ankara'da MİT koordinasyonunda 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren tutuklunun takasına ilişkin açıklama yaptı.
Fidan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Ankara’da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir."
NE OLMUŞTU?
Ankara'da 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren esir takası gerçekleşti.
Ankara'da takas edilen isimler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi isimler yer aldı.
Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeniyle şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildi.
Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatlarıyla yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçaklarının dönüşü de yine MİT'in onayıyla gerçekleştirildi.
Bugün Ankara’da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildi.— Hakan Fidan (@HakanFidan) August 1, 2024
Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum.
Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir. 🇹🇷