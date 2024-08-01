Fidan'dan "tutuklu takası" açıklaması

Dışişleri Hakan Fidan, Ankara'da MİT koordinasyonunda 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren tutuklunun takasına ilişkin açıklama yaptı. Ankara'da takas edilen isimler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus’ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi isimler yer almıştı.

Güncel 01.08.2024 20:59 Giriş: 01.08.2024 20:59

Güncelleme: 01.08.2024 21:04 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)