Fidan Gül kimdir? Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün hayatı ve kariyeri

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltı kararı verilmesi sonrası Fidan Gül kimdir sorusu gündemde. Fidan Gül'ün gözaltı ve arama kararının, görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında verildiği öğrenildi. Peki, Fidan Gül kimdir? Fidan Gül neden gözaltına alındı? İşte Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün hayatı ve kariyeri!

FİDAN GÜL KİMDİR?

Fidan Gül, 1979 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kazandı ve buradan mezun oldu.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans yaptı. Eğitim hayatının ardından meslek yaşamına öğretmen olarak başladı. Küçükçekmece İsmet Aktar Anadolu Teknik Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak görev aldı. Ardından çeşitli özel okullarda ve dershanelerde eğitim yöneticisi olarak çalıştı.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI FİDAN GÜL'ÜN HAYATI VE KARİYERİ

2014 yılına kadar Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde farklı eğitim kurumlarında görev yaptı. Aynı yıl Beylikdüzü Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak belediyecilik kariyerine adım attı.

2017 yılında Spor İşleri Müdürlüğü’ne atanan Fidan Gül, 2023 yılında ise Kreş Müdürü olarak görevlendirildi. 2024 yılında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tarafından Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

FİDAN GÜL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklu bulunuyor. Aynı soruşturma kapsamında şubat ayının sonunda gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, görevden uzaklaştırılırken 4 Mart'ta tutuklanmıştı.

Fidan Gül, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın da sanıkları arasında. Gül hakkında da İmamoğlu gibi 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Bu davanın bir sonraki duruşması 11 Temmuz'da görülecek.