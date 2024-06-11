Fidan ile görüşen Putin'den Astana mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. "Türkiye’nin BRICS’in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Putin, "Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Putin, Astana sürecinin devam etmesi gerektiğini de kaydetti. Hakan Fidan ise, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS Plus oturumuna katılmak üzere gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Türkiye'nin BRICS'e yönelik ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair, "Umarım yakın gelecekte, 3-4 Temmuz tarihlerinde, uluslararası bir etkinlik kapsamında Astana'da kendisiyle bir araya gelerek tüm güncel konuları ele alma fırsatımız olacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Moskova’da kabul etti. Kremlin'in resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada Putin'in değerlendirmesine yer verildi. Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu birliğin ülkeleriyle bir arada olma, ortak sorunları çözme arzu ve isteğini mümkün olan her şekilde destekleyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin gelişmesini memnuniyetle not ediyoruz. Tüm bunlar elbette dostumuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde ve doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor.

Geçen yıl iyi bir büyüme kaydettik ve bu yılın başında ticaret hacminde hafif bir düşüş yaşadık, ancak bunu her şeyden önce ana ihracat ve ithalat mallarımızın fiyatlarındaki ayarlamaya bağlıyoruz. Yakın gelecekte bu durumu düzeltebileceğimizi ve her şeyin geçen yılki gibi gelişeceğini umuyorum.

Türk dostlarımızın Ukrayna krizi de dahil olmak üzere krizlerin çözümüne katkıda bulunma konusundaki kararlılıklarını memnuniyetle not ediyoruz. Daha önceki sıfatınızla müzakere sürecini desteklediğiniz ve Ukrayna ile krizin çözümüne yönelik müzakereler için İstanbul platformunu sağladığınız için size teşekkür etmek isterim.

"TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMAMASI BİZİM HATAMIZ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tahıl anlaşmasının imzalanmasında önemli bir rol oynamıştır. Maalesef bu anlaşmanın uzatılmamış olması bizim hatamız değil. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki durumla ilgili girişimini de biliyorum. Bunu desteklediğimizi biliyorsunuz. Ancak ne yazık ki son anda Ukrayna tarafı da bu öneriyi reddetti.

Yine de Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yöndeki tüm girişimlerini dikkatle ve büyük bir saygıyla değerlendiriyoruz ve sizinle temas halinde olmaya devam edeceğiz.

"SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE BİRLİKTE ÖNEMLİ BİR ROL OYNADIK"

Suriye krizinin çözümünde birlikte çok önemli bir rol oynadık ve Astana formatını sürdürmenin, terörle mücadele etmenin ve bu bölgede durumun normale dönmesini sağlamak için üzerimize düşen her şeyi yapmanın doğru olacağını düşünüyorum.

"ERDOĞAN İLE YAKIN GELECEKTE UMARIM BİR ARAYA GELİRİZ"

Genel olarak durum çok olumlu bir şekilde gelişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerimi iletmenizi rica ediyorum. Umarım yakın gelecekte, 3-4 Temmuz tarihlerinde, bildiğim kadarıyla uluslararası bir etkinlik kapsamında Astana'da olacak ve kendisiyle bir araya gelerek tüm güncel konuları ele alma fırsatımız olacak."

FİDAN: TİCARET KONUSUNDA ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR

Dışişleri Bakanı Fidan da, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var" dedi. Bakan Fidan, "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KAYBI OLUR" DEMİŞTİRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Lahta Center'da haber ajansları yöneticilerini kabul etmişti. Türkiye ile ticari ilişkilerin ve iki ülke ticaret hacminin geliştiğini kaydeden Putin, “Bana öyle geliyor ki Türkiye'de hükümetin ekonomik bloku son zamanlarda kredi almaya, yatırım yapmaya, Batılı finans kuruluşlarından hibe almaya ağırlık veriyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil ama eğer Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olursa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olur. Bana göre böyle bir tehdit var” değerlendirmesinde bulunmuştu.