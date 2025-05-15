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Fidan ile Rusya heyeti görüşmesi Dolmabahçe'de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında İstanbul’a gelen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti arasındaki görüşme Dolmabahçe’de görüştü.

Güncel
  • 15.05.2025 21:50
  • Giriş: 15.05.2025 21:50
  • Güncelleme: 15.05.2025 22:09
Kaynak: iHA
Fidan ile Rusya heyeti görüşmesi Dolmabahçe'de görüştü
FOTOĞRAF: İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında İstanbul’a gelen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti arasındaki görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti yarın İstanbul'da olacak.

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