Fidan ile Rusya heyeti görüşmesi Dolmabahçe'de görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında İstanbul’a gelen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti arasındaki görüşme Dolmabahçe’de görüştü.
Kaynak: iHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında İstanbul’a gelen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti arasındaki görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti yarın İstanbul'da olacak.