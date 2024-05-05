Fidan: İran-İsrail gerginliği daha büyük savaşın habercisi olabilir

Dışişleri Bakanı Fidan, "(İran-İsrail) Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "(İran-İsrail) Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var" dedi.

Fidan, "İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı" ifadelerini kullandı.

Fidan, "(Gazze’de) Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak" dedi.

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