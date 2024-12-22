Fidan ve Colani'den ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suriye'nin başkenti Şam'da görüştü.

Fidan ile Colani ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Suriye'deki yeni yönetimin başında bulunan Colani, "Dost ülke Türkiye, devrimin başından beri Suriye halkının yanında durdu" ifadelerini kullandı. Colani, ikili görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan’la Suriye’nin geleceğini görüştüklerini kaydetti. Colani, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Hakan Fidan, "Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan (Suriye) sizlerin her zaman yanında olacaktır" diye konuştu. Bakan Fidan "Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz. Toprak bütünlüğü tartışılamaz. PKK/YPG'ye Suriye’de yer, olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi. Fidan, "İsrail'in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine kesinlik müsamaha gösterilemez" ifadelerini kullandı.

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