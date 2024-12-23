Fidan’dan Şam çıkarması

Dış Haberler

Cihatçı HTŞ’nin yönetimi devraldığı Şam’da etkisini artırmak isteyen Ankara, Suriye’deki diplomatik temaslara hız verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da HTŞ’nin lideri Muhammed el Colani ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

‘PKK-YPG’YE YER YOK’

Şam’daki Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen görüşme sonrası Fidan ve Colani ortak açıklama yaptı.

“Suriye’nin imkana ve fırsata ihtiyacı var” diyen Fidan, uluslararası topluma Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı. Fidan, “Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizlerin her zaman yanında olacaktır” ifadelerini kullandı. “Zaman bekle gör dönemi değildir, harekete geçmeliyiz” diyen Fidan, tüm ülkeleri Suriye’deki yönetimle angaje olmaya çağırdı.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Fidan “PKK-YPG’ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

Fidan, Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleten İsrail’e ilişkin “İsrail’in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye topraklarını gasp etmesine kesinlikle müsamaha gösterilemez” diye konuştu.

COLANİ GÜVENCE VERDİ

Fidan ile Suriye’nin geleceğini görüştüklerini belirten Colani ise “Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG’nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin “devrimin başından bu yana Suriye halkının yanında olduğunu” söyleyen Colani, başta altyapı olmak üzere Türkiye’den Suriye’nin yeniden inşası için destek istedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da, 12 Aralık’ta Şam’ı ziyaret etmişti.

‘ERDOĞAN DA GİDECEK’

Öte yandan Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Fidan’ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmeyi planladığını duyurdu. Köroğlu, bu ziyaretin Suriye ile ilişkilerde önemli bir aşama olacağını söyleyen Köroğlu, “Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fidan’ın ziyareti, Kürt güçlerin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında Suriye’nin kuzeyinde tansiyon yükselirken Ankara’nın Şam’da ağırlığını artırmak istediği bir dönemde geldi.

Önceki gün Şam’a üst düzey diplomatlardan oluşan bir heyet gönderen ABD, bir yandan bölgedeki kilit müttefiki SDG ile Türkiye arasında orta yolu bularak, diğer yandan HTŞ ile temasları artırarak Suriye’nin yeniden dizaynında kontrolü elinde bulundurmak istiyor. Türkiye ise omurgasını YPG’nin oluşturduğu SDG’yi “terör örgütü” olarak tanımlarken ulusal güvenliğe tehlike olarak görüyor.

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‘FEDERAL YAPI İSTEMEDİK’

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Suriye'de federal yönetim talebi olduğu iddialarını reddederek merkezi bir Suriye devleti içerisinde kalmak istediklerini söyledi. Fransız haber kanalı France 24'e konuşan Mazlum Abdi, SDG'nin bir ulusal orduya entegrasyonunu desteklediklerini ifade etti. Abdi, güçlerinin Suriye'nin geleceği için Şam'daki yeni rejimle müzakere yapmaya hazır olduklarını, ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir görüşme gerçekleşmediğini kaydetti. Şam yönetiminin son dönemdeki açıklamalarını "olumlu" olarak değerlendiren Abdi, bu yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

BARIŞ SAĞLANMALI

Bunun yanı sıra Suriye genelinde ateşkes sağlanması için yeni hükümetin aktif bir rol oynaması gerektiğini dile getirdi. SDG lideri, Türkiye'ye yönelik bir ateşkesin sağlanması adına ABD ile temaslarını sürdürdüklerini açıkladı. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) gruplarının Halep kırsalında Kobani ve Münbiç bölgelerine yaklaştığını belirten Abdi, bu durumun bölgede gerilimi artırdığını ifade etti. Abdi, ateşkes için Türkiye'ye baskı yapması için ABD ile iletişimde olduklarını söyledi.

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‘ÖNCELİK SDG’NİN TASFİYESİ’

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile ABD destekli SDG arasında tansiyon yükselirken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Suriye sınırına gitti. Kilis’te Suriye’ye yönelik mesajlar veren Güler, “SMO'nun topraklarının tamamını kurtaracağına inanıyoruz” dedi. “Yeni yönetimle yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde olacağız” ifadelerini kullanan Bakan Güler, “PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi ve Suriye’nin siyasi ve idari bütünlük temelinde geçiş sürecinin gerçekleştirilmesi önceliğimizdir” açıklamasını yaptı.

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DÜRZİ LİDER COLANİ İLE GÖRÜŞTÜ

HTŞ’nin yeni yönetimde azınlıklara yönelik atacağı adımlara ilişkin endişeler sürerken Lübnan’daki Dürzi lider Velid Canbolat, HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani ile bir araya geldi. Bu, Canbolat’ın yıllar sonra Suriye’ye yaptığı ilk ziyaret oldu. Canbolat, HTŞ liderliğindeki cihatçı grupların Şam’a ele geçirmesinin ardından Colani’yi arayıp tebrik etmişti. Görüşmenin ardından konuşan Colani, Beşar Esad yönetiminin “varlığını mezhep temelli yaklaşımla korumaya çalıştığını belirtti. Suriye-Ürdün sınırında yer alan Süveyda vilayetinde yaşayan Dürziler, Colani liderliğindeki HTŞ’ye tepki göstererek yeni bir anayasa ve federalizm projesinin hayata geçirilmesini talep etmişti.