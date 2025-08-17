“Fidan’ın diploması kuşku uyandırıyor”

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yükseköğrenimi ve diplomalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Tan, önergesinin gerekçesinde "Özellikle devletin dış temsilini yürüten ve Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası alanda temsil etme görevini üstlenen bir makamda bulunan Dışişleri Bakanı’nın kişisel geçmişine ve niteliklerine ilişkin tüm kayıtların kamuoyunun tereddüde yer bırakmayacağı biçimde açıklığa kavuşturulması anayasal eşitlik, kamu yararı ve kamu etiği açısından zorunludur” ifadelerini kullandı.

Fidan’ın diplomasına ilişkin paylaşılan belgeler ve sürecin işleyişine dair açıklamaların "birçok yönüyle tutarsız" olduğunu ileri süren Tan, şunları kaydetti:

Öncelikle, diploma olarak sunulan belgede mezun olunan bölüm açıkça belirtilmemiştir. Bununla birlikte belgede yer alan ‘Bachelor of Science’ ibaresi, UMUC’un o dönemde sunduğu lisans programlarıyla paralellik göstermemektedir. Kamuya açık kaynaklarda, söz konusu dönemde UMUC’un sosyal bilim alanındaki programlarının genellikle ‘Bachelor of Arts (BA)’ unvanı altında yürütüldüğü görülmektedir. Ayrıca, belgede yer alan üniversite logosunun UMUC’un resmi logosuyla uyumlu olmadığı ileri sürülmektedir. Bu nedenle Sayın Fidan’a ait olduğu belirtilen diplomanın hem akademik formatı hem de içeriği kuşku uyandırmaktadır.”