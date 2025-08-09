Fidan’ın üniversite eğitimi şaibe barındırıyor iddiası

HABER MERKEZİ

"Sahte diploma" skandalı ülke gündemine otururken, CHP'nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve emekli diplomat Namık Tan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'a dair iddialarını detaylandırdı.

T24'e konuyla ilgili bir yazı yazan Tan, "Sayın Fidan’ın üniversite eğitimi ve Bilkent Üniversitesi’nde master programına alınması ciddi şaibeler barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Tan şöyle devam etti:

"Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın hem 'üniversite diplomasını' hem 'denklik belgesini' ayrı ayrı ve yüksek çözünürlüklü paylaşması gerekiyor. Fidan’ın ayrıca kara kuvvetlerindeki astsubaylık görevi döneminde hangi aylarda hangi yurtdışı görevdeyken UMUC’nin hangi programına hangi süreyle katıldığını yeniden, inanılır ve güvenilir bir biçimde belgelemesi de zedelenen saygınlığını geri kazanması ve başında bulunduğu kuruma zarar vermemesi için zorunlu.

Aynı bağlamda, YÖK de UMUC gibi bir ABD kurumunun açık öğretim yoluyla verdiği kısa dönem eğitim programı bitirme sertifikasını hangi transkript ve kredileri inceledikten sonra geçerli dört yıllık üniversite diploması yerine saydığını derhal açıklamalı. Özellikle, 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı Elektronik Astsubay Hazırlama Okulunda gördüğü öğrenimi' hangi yetkiyle UMUC’taki eksik eğitimin tamamlayıcısı olarak kabul edebildiğini kamuoyuna izah etmeli."