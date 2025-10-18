Fidye isteyip 4 gün rehin tuttular: 1 kişi tutuklandı

İstanbul, Eyüpsultan'da inşaat halindeki binanda rehin tutulan Fas uyruklu A.H.(30) ve nişanlısı H.R.(29) kurtarıldı.

İstanbul'a turist olarak gelen çiftin fidye için 4 gündür rehin tutulduğu öğrenilirken olayın ardından yakalanan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, A.H.'nin ifadeleri üzerine binaya girdi.

Ekipler, A.H.'nin nişanlısı H.R.'yi elleri ve ayakları bağlı şekilde bir odada buldu.

Kurtarılan H.R. ve nişanlısı A.H., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken inşatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, kama olarak tabir edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Turist olarak İstanbul'a geldiğini söyleyen çift, emniyetteki ifadelerinde Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen kişiler tarafından kaçırıldıklarını ve 4 gündür elleri ve ayakları bağlanarak rehin tutulduklarını anlattı.

Mağdurlar, şüphelilerin ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye istediğini belirtti.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Emniyeti'nin ilgili ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmada olay yerinden kaçan Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kaçırılan Faslı çifte ait 3 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken polisin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.