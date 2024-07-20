FIFA 2025 ne zaman çıkacak? Fifa 2025 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri

EA Sports oyun yapım firmasının her yıl düzenli olarak çıkardığı bilgisayar ve konsol oyunu olan FIFA 2025'in çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri duyuruldu. Peki, FIFA 2025 ne zaman çıkacak? Fifa 2025 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri!

Dünyada milyonlarca oyuncu kitlesine sahip olan EA Sports'un FIFA serisinin yenisi olacak olan FIFA 2025'in çıkış tarihi ve ihtiyaç duyacağı sistem gereksinimleri bir süredir oyunseverlerin gündemindeydi. Oyunun yapımcısı olan EA Sports Fifa 2025 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri için bir açıklama yaparak bu sorulara yanıt verdi. Peki, FIFA 2025 ne zaman çıkacak? Fifa 2025 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri!

FIFA 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dünyanın en popüler futbol video oyunu olan FIFA 2025 27 Eylül tarihi itibariyle çıkmış olacak. Oyunu ön sipariş ile satın alan oyuncular ise Fifa 2025'e 20 Eylül'de erişebilecek.

FİFA 2025 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Yapımcı firma minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri olmak üzere Fifa 2025 için iki adet liste yayınladı. Yaklaşık 100 GB depolama alanına ihtiyaç duyan FIFA 2025'in sistem gereksinimleri şu şekilde:

FIFA 2025 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5 6600k Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD RX 570 ya da NVIDIA GTX 1050 Ti

FIFA 2025 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700

AMD Ryzen 7 2700X ya da Intel Core i7 6700 Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT ya da NVIDIA GTX 1660

FİFA 2025 ÇIKIŞ TARİHİ

EA Sports Fifa 2025'in çıkış tarihi olarak 27 Eylül tarihini duyurdu. Oyunu ön sipariş ile satın alacak ise 20 Eylül'de erken erişim ile oyunu almış olacaklar.