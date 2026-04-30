FIFA Başkanı Infantino: İran 2026 Dünya Kupası'na katılacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu.

Infantino, Kanada'nın Vancouver kentindeki 76. FIFA Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "İran, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ve maçlarını ABD'de oynayacak" ifadesini kullandı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.