FIFA'dan açıklama: Ofsayt kuralı değişecek mi?

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dubai Spor Zirvesi’nde yaptığı açıklamada ofsayt kuralındaki değişiklikle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

NTV Spor'un aktardığına göre Infantino açıklamasında, “Hakemlerin doğru kararı vermelerine yardımcı olmak için giderek VAR'ı geliştirmeye devam ediyoruz. Kuralları incelemeye ve futbolu daha çekici hale nasıl getirebileceğimizle ilgili çalışıyoruz” dedi.

"HÜCUM OYUNCUSUNUN TAMAMEN ÖNDE OLMASI DEĞERLENDİRİLİYOR"

Infantino sözlerini şöyle sürdürdü: “Ofsayt kuralında hücum oyuncusunun savunma oyuncusunun arkasında veya onunla aynı hizada olması kriterini değerlendiriyoruz. Belki de gelecekte bir oyuncunun ofsayt olması için tamamen önde olması gerekecek.”

ARSENE WENGER ÖNERMİŞTİ

Arsenal'in efsane teknik direktörü ve FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger, hücum futbolunun desteklenmesi için ofsayt kuralında değişiklik yapılmasını önermişti.

Wenger’in önerisine göre mevcut kuralın aksine bir futbolcunun ofsayatta olabilmesi için defans oyuncusundan tamamen önünde olması gerekiyor.

Önerilen bu kural, daha önce gençlik turnuvalarında denenmişti.