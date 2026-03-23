FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, cezanın tek dosya kapsamında uygulandığını açıkladı. Böylece kulübe bu sezon verilen toplam puan silme cezası 60’a ulaştı.
Kaynak: AA
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.
Adana Demirspor, verilen bu cezanın ardından bu sezon verilen toplam puan silme cezası 60’a ulaştı.