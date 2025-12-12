FIFA'dan, Adana Demirspor'a yine puan silme cezası

İSTANBUL, (DHA)- FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor'a bir kez daha puan silme cezası verildi.

Süper Lig'den düştükten sonra bir taraftan art arda aldığı farklı mağlubiyetlerle sıkıntılı bir süreç içerinde bulunan Adana Demirspor diğer taraftan da puan silme cezalarıyla zor günler yaşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

FIFA Disiplin Komitesi tarafından:

- Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır."