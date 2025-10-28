Giriş / Abone Ol
FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı

Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildi. Sivasspor, geçen sezon Süper Lig'e veda etmişti.

Spor
  • 28.10.2025 16:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'e veda etmişti.

