FIFA'dan Süper Lig kulübüne transfer yasağı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Süper Lig ekibi Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı verdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; bordo-beyazlı kulübün, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurması ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde, devre arası transfer yapabilir.

Transfer yasağının takımda geçtiğimiz sezon forma giyen Renat Dadashov dosyası sebebiyle verildiği aktarıldı.

Hatayspor'da geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada görev yapan ve 11 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet, bu sezon TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü'nde forma giyiyor.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden transfer yasağı bulunan Eyüpspor’da geçmişe yönelik tüm ödemelerini yapıldığı, transfer yasağının kaldırılacağı belirtildi.

Ödemelerin yapılmasının ardından Eyüpspor'da Göztepe’den transfer edilen Yalçın Kayan’ın lisans işletimlerini başlattı.

FIFA'nın transfer yasaklı kulüpler listesinde yer alan 6 Süper Lig kulübü şunlar:

Adana Demirspor 2 dönem

Antalyaspor 2 dönem

Eyüpspor 3 dönem(ödemelerini yaptı)

Hatayspor 2 dönem

Kayserispor 3 dönem

Samsunspor 2 dönem