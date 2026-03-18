FIFA'dan yayıncılık hamlesi: Dünya Kupası YouTube'dan canlı yayınlanacak

FIFA, 2026 Dünya Kupası için YouTube ile anlaştı. Anlaşma kapsamında Dünya Kupası maçlarının önemli bir bölümü YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Anlaşmanın en dikkat çekici unsurlarından biri ise içerik üreticilere tanınan ayrıcalıklar oldu. YouTube yayıncıları, maçların ilk 10 dakikasını kendi kanallarında eş zamanlı olarak paylaşabilecek.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNE İMTİYAZ

Bununla birlikte seçili karşılaşmaların tamamı, belirlenen içerik üreticiler tarafından baştan sona yayınlanabilecek.

FIFA’nın dijital stratejisinin merkezinde yalnızca canlı yayınlar yer almıyor. Anlaşma kapsamında eski Dünya Kupası arşivleri de platforma taşınacak.

Öte yandan, taraftar deneyimini artırmaya yönelik etkileşimli yayınlar da bu işbirliğinin önemli bir parçası olacak. Canlı yayınlar sırasında anlık etkileşim, yorum ve özel içeriklerle izleyicinin sürece daha aktif katılması hedefleniyor.