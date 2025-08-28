FIFA Disiplin Komitesi'nden Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan silme cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti. Bu ceza ile birlikte -12 puanda bulunan Yeni Malatyaspor 2'nci Lig'de 18'inci sırada yer alıyor.