FIFA Disiplin Komitesi'nden Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan silme cezası uyguladı. Geçen hafta da puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor 2'nci Lig'de -12 puan ile 18'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.
FIFA geçen hafta da Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası vermişti. Bu ceza ile birlikte -12 puanda bulunan Yeni Malatyaspor 2'nci Lig'de 18'inci sırada yer alıyor.