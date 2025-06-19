FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk maçlar tamamlandı: Turnuvada günün programı
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk maçlar tamamlandı. Dün oynanan müsabakalarda Real Madrid Al Hilal ile 1-1 berabere kalırken, Manchester City, Fas ekibi Wydad'ı 2-0 mağlup etti. Turnuvada bugün Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami, Porto ile mücadele edecek.
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupasıgrup müsabakalarıyla devam ediyor.
Turnuvada bugün (19 Haziran Perşembe) A Grubu'nda Palmeiras-Al Ahly ve Inter Miami-Porto müsabakaları oynanacak.
A grubunda ilk maçların berabere sonuçlanması neticesinde tüm takımların birer puanı bulunuyor.
Turnuvada dün ilk maçlar tamamlandı.
ARDA GÜLER SÜRE ALDI
H Grubu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile 1-1 berabere kaldı.
ABD'nin Miami kentindeki Hord Rock Stadı'nda oynanan H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal karşılaştı.
Real Madrid'in golünü 34. dakikada Gonzalo Garcia atarken, Al Hilal'in golünü ise 41. dakikada penaltıdan Ruben Neves kaydetti.
İspanyol ekibinde forma giyen milli futbolcu Arda Güler, maçın ikinci yarısında görev aldı.
CİTY KAZANDI
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Fas ekibi Wydad'ı 2-0 mağlup etti.
ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan G Grubu ilk maçında Manchester City ile Vydad karşılaştı.
Müsabakada Manchester City'nin gollerini 2. dakikada Phil Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
İngiliz ekibinde Rico Lewis, 88. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.