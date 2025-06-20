FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk sürpriz: Botafogo, PSG'yi mağlup etti

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda grup maçları devam ediyor.

ABD''nin Kaliforniya eyaletindeki Rose Bowl Stadı'nda oynanan karşılaşmada Brezilya temsilcisi Botafogo, Igor Jesus'un 36. dakikada attığı golle Fransa ekibi PSG''yi 1-0 yendi.

B Grubu'nun diğer maçında İspanya'nın Atletico Madrid takımı, ABD ekibi Seattle Sounders'la Seattle'daki Lumen Field Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Atletico Madrid, Pablo Barrios'un 11 ve 55. dakikalarda, Axel Witsel'in ise 47. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Seattle Sounders'ın tek golü, 50. dakikada Albert Rusnak'tan geldi.

B Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan Botafogo, liderlik koltuğuna oturdu. Üçer puanı olan ekiplerden PSG ikinci, Atletico Madrid ise üçüncü sırada bulunuyor.

Henüz puanı olmayan Seattle Sounders ise son sırada yer alıyor.