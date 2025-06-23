FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda üçüncü maçlar başlıyor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de devam ediyor.

Turnuvada grup aşamasındaki ikinci maçlar tamamlandı.

Üçüncü maçların ardından son 16 turuna yükselen takımlar netlik kazanacak.

Turnuvada bugün B Grubu'nda Seattle Sounders-PSG ve Atletico Madrid-Botafogo müsabakaları oynanacak.

TSİ 04.00'da ise A Grubu'ndaki Porto-Al Ahli ile İnter Miami- Palmeiras mücadeleleri oynanacak.

ARDA GÜLER ATTI, REAL MADRİD KAZANDI

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda dün oynanan maçlarda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Meksika takımı Pachuca'yı 3-1 mağlup etti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde oynanan H Grubu maçında Real Madrid ile Pachuca karşılaştı.

Maçın 7. dakikasında Real Madrid, Asencio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Real Madrid, 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçerken İspanyol takımında ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Arda Güler, 43. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Real Madrid, 70. dakikada Valverde'nin golü ile farkı üçe çıkarsa da Pachuca, 80. dakikada Montiel'in golüyle farkı ikiye indirdi. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid, H Grubu'nda 2 maçta 4 puana ulaşırken Pachuca ise henüz puan alamadı.

Gruptaki diğer müsabakada ise Al Hilal ile Sazlburg 0-0 berabere kaldı.

KENAN YILDIZ MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

G Grubu'nda ise İtalyan temsilcisi Juventus, Fas ekibi Wydad'ı 4-1 mağlup etti.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan G Grubu maçında Juventus, Wydad ile karşı karşıya geldi.

İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın maçın 6. dakikada ceza sahası içindeki şutunda, Fas takımından Boutouil'ye çarpan top ağlarla buluştu. FIFA, golü Boutouil tarafından kendi kalesine atılan gol olarak kayda geçti.

Kenan Yıldız, 16. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Fas ekibi, 25. dakikada Lorch'un golüyle farkı bire indirdi.

Milli futbolcu, 69. dakikadaki ikinci golüyle skoru 3-1'e taşırken maçın skorunu belirleyen gol ise 90+4'de Vlahovic'in penaltı golüyle geldi ve Juventus, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Kenan Yıldız, maçın oyuncusu seçildi.

Gruptaki diğer mücadelede Manchester City, Al Ain'i 6-0 mağlup etti.