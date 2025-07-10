FIFA dünya sıralaması: A Milli Takım kaçıncı sırada?

A Milli Futbol Takımı, FIFA temmuz ayı dünya sıralamasında 27'nci basamaktaki yerini korudu.

FIFA’nın internet sitesinden temmuz ayı dünya sıralaması duyuruldu.

Türkiye, bin 553 puanla 27. sırada yer aldı. Arjantin’in zirvedeki yerini koruduğu sıralamanın ilk 5 basamağında bir değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, Eylül 2025’de açıklanacak.

FIFA temmuz ayı sıralamasında ilk 10 ülke ve puanları şu şekilde:



1- Arjantin: 1885

2- İspanya: 1867

3- Fransa: 1862

4- İngiltere: 1813

5- Brezilya: 1777

6- Portekiz: 1770

7- Hollanda: 1758

8- Belçika: 1736

9- Almanya: 1716

10- Hırvatistan: 1707