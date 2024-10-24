Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

FIFA dünya sıralaması açıklandı

FIFA tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 26. basamaktaki yerini korudu. Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler ise yerini korudu.

Spor
  • 24.10.2024 12:28
  • Giriş: 24.10.2024 12:28
  • Güncelleme: 24.10.2024 12:31
Kaynak: AA
FIFA dünya sıralaması açıklandı
Fotoğraf: AA

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.

Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra

Takım

Puan

Değişim

Arjantin

1883,5

-5,52

Fransa

1859,85

+7,93

İspanya

1844,33

+7,91

İngiltere

1807,83

-9,45

Brezilya

1784,37

+12,35

Belçika

1761,27

-6,87

Portekiz

1752,68

+0,54

Hollanda

1748,24

-11,71

İtalya

1729,4

+3,09

10

Kolombiya

1724,37

-14,35

BirGün'e Abone Ol