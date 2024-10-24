FIFA dünya sıralaması açıklandı
FIFA tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımı, 26. basamaktaki yerini korudu. Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler ise yerini korudu.
Kaynak: AA
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.
Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
Sıra
Takım
Puan
Değişim
Arjantin
1883,5
-5,52
Fransa
1859,85
+7,93
İspanya
1844,33
+7,91
İngiltere
1807,83
-9,45
Brezilya
1784,37
+12,35
Belçika
1761,27
-6,87
Portekiz
1752,68
+0,54
Hollanda
1748,24
-11,71
İtalya
1729,4
+3,09
10
Kolombiya
1724,37
-14,35