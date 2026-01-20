FIFA Dünya sıralaması açıklandı
FIFA dünya klasmanı ocak ayı sıralaması açıklandı. Milli Takım, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
Kaynak: AA
Türkiye Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı. Ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti.
FAS 8'İNCİ SIRADA
İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.
Kırmızı-beyazlıların, Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı.