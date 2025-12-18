FIFA, futbol oyunlarını Netflix’e taşıyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA), dijital oyun alanında Netflix ile yeni bir iş birliğine hazırlandığı iddia edildi. Uluslararası ve yerli teknoloji-ekonomi basınında yer alan haberlere göre FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde Netflix platformu üzerinden erişilebilecek bir futbol oyunu geliştirilmesi için anlaşmaya vardı.

NETFLİX GAMES'DE OLACAK

Haberlere göre yeni FIFA oyunu, Netflix’in son yıllarda genişlettiği Netflix Games çatısı altında yayımlanacak ve ek bir ücret olmadan Netflix aboneleri tarafından oynanabilecek. Oyunun mobil odaklı bir futbol simülasyonu olarak tasarlandığı, ancak Netflix’in televizyonlarda oyun oynanmasına yönelik altyapısıyla uyumlu çalışmasının da hedeflendiği belirtiliyor.

Projenin, FIFA’nın uzun yıllar süren EA Sports ortaklığını sonlandırmasının ardından markayı oyun dünyasında farklı iş birlikleriyle yeniden konumlandırma stratejisinin bir parçası olduğu ifade ediliyor. Yeni oyunun, EA Sports’un geliştirdiği geleneksel FIFA serisinden farklı olarak daha geniş bir kitleye hitap edecek, öğrenmesi kolay ve erişilebilir bir yapıda olması bekleniyor.

EA SPORTS'DAN SONRA

Teknoloji basınında yer alan bilgilere göre oyun, Delphi Interactive tarafından geliştiriliyor ve 2026 FIFA Dünya Kupası’na paralel bir takvimle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmazken, tek oyunculu ve çevrim içi çok oyunculu modların oyunda yer alacağı aktarılıyor.

Netflix cephesi açısından bakıldığında bu hamle, şirketin son dönemde hız verdiği oyun içeriklerini büyütme stratejisinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor. FIFA markasının küresel bilinirliği sayesinde Netflix’in oyun alanında daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

FIFA ve Netflix’ten henüz kapsamlı bir resmi açıklama gelmezken, proje kamuoyunda “spor, oyun ve dijital platformların iç içe geçtiği yeni bir dönem” tartışmalarını da beraberinde getirmiş durumda.