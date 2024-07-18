FIFA ırkçı tezahürattan Arjantin'i soruşturuyor

Spor Servisi

FIFA, Copa America finalinin ardından Fransa Milli Takımı hakkında ırkçı tezahüratta bulunan Arjantin Milli Takımı'nın durumunu soruşturduğunu açıkladı. Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin Milli Takımı'nın Fransa Milli Takımı'na yönelik ırkçı imalar içeren bir şarkıya eşlik etmeleri üzerine yasal işlem başlattı.

FIFA da bu soruşturmaya dahil oldu. Arjantin'in Copa America zaferinden kısa bir süre sonra, Chelsea oyuncusu Enzo Fernandez Instagram'da canlı yayına geçti ve Arjantin takımının bir bölümüyle birlikte Fransız milli takımına yönelik ırkçı imalar içeren bir şarkı söyledi. Premier Lig ekiplerinden Chelsea, "Chelsea her türlü ayrımcı davranışı tamamen kabul edilemez buluyor" açıklaması yaptı.

Chelsea, Fernandez'in özrünü kabul ederken, iç disiplin prosedürü de başlattı. Video, Chelsea'da bölünmeye neden oldu. Chelsea'nin Fransız oyuncuları Wesley Fofana, Axel Disasi ve Malo Gusto, Fernandez'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı.