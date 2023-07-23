FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na 3 maçla devam edildi

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 20 Ağustos'ta tamamlanacak olan kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunda dördüncü gün maçları tamamlandı.

E Grubu maçında Hollanda, Portekiz'i 1-0 mağlup ederken, G Grubu maçında da İsveç, Güney Afrika'yı 2-1 yendi.

Günün son maçında ise F Grubu'nda Fransa, Jamaika ile golsüz berabere kaldı.