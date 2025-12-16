Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 16.12.2025 12:29
  • Giriş: 16.12.2025 12:29
  • Güncelleme: 16.12.2025 12:29
Kaynak: AA
FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın PSG ile Flamengo karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - 2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşılaşacak.

Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, ikinci turda Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-1 ve play-off'ta Mısır'ın Pyramids takımını 2-0 yenerek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan PSG ise doğrudan finalde yer alma hakkı elde etti.

Kupayı geçen yıl finalde Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid kazanmıştı.

BirGün'e Abone Ol