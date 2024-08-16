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FIFA kokartlı eski hakem Dereli'den Meclis'te vekillere saldıran Alpay Özalan'a kırmızı kart

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, AKP'li Alpay Özalan'ın, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldırmasına tepki gösterdi, "Bu kaba davranışlarınla yüce meclise, demokrasiye hiç yakışmıyorsun" dedi.

Güncel
  • 16.08.2024 19:18
  • Giriş: 16.08.2024 19:18
  • Güncelleme: 16.08.2024 19:34
Kaynak: Haber Merkezi
FIFA kokartlı eski hakem Dereli'den Meclis'te vekillere saldıran Alpay Özalan'a kırmızı kart

Can Atalay gündemiyle toplanan TBMM'de AKP'li Alpay Özalan'ın TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldırmasına tepkiler sürüyor. FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, saldırı hakkında X hesabından paylaşım yaparak Özalan'a tepki gösterdi.

Dereli şu ifadeleri kullandı:

"Alpay Özalan seninle aynı sahalarda ter dökmüş olmaktan utanç duyuyorum. Bu kaba davranışlarınla yüce meclise, demokrasiye hiç yakışmıyorsun."

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