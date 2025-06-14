FIFA Kulüpler Dünya Kupası başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan yarın TSİ 03.00’te oynanacak Al Ahli - Inter Miami karşılaşmasıyla başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl format değişikliğine gidilerek 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Aralık ayında çekilen kura sonrası gruplar belli oldu.

8 grupta 4 takımla oynanacak turnuvada takımlar birer maç yapacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

1 MİLYAR DOLAR PARA ÖDÜLÜ DAĞITILACAK

ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.

Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.

Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

YENİ KURAL UYGULANACAK

Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kural değişikliği uygulanacak.

Kaleciler, turnuvadaki karşılaşmalarda topu ellerinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

Hakemler ise maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak.

EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD

İspanya temsilcisi Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda 5 kez şampiyonluğa ulaşarak bu kupayı en fazla kazanan takım konumunda yer alıyor. Eflatun-beyazlılar 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yılında kupayı müzesine götürdü.

Barcelona bu turnuvada 3 şampiyonluk yaşarken, Bayern Münih ve Corinthians 2’şer kez şampiyon oldu. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı son olarak 2023 yılında Fluminense’yi 4-0 yenen Manchester City kazandı.



FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda gruplar şu şekilde: