FIFA Kulüpler Dünya Kupası iki maçla devam etti

İSTANBUL, (DHA)- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Boca Juniors ile Benfica 2-2 berabere kalırken; Flamengo, ES Tunis'i 2-0 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda grup maçları devam ediyor. C Grubu'nda Arjantin ekibi Boca Juniors ile Portekiz temsilcisi Benfica karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda TSİ 01.00'de oynanan ve gergin geçen maç 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu mücadelede Boca Juniors'un gollerini 21'inci dakikada Miguel Merentiel ve 27'nci dakikada Rodrigo Battaglia kaydetti. Benfica'nın gollerini ise 45+3'üncü dakikada penaltıdan Angel Di Maria ve 84'üncü dakikada Nicolas Otamendi attı. Boca Juniors'ta 88'inci dakikada Jorge Figal kırmızı kart görürken, Benfica'da 72'nci dakikada Andrea Belotti kırmızı kart gördü. Arjantin ekibinde Ander Herrera ise yedek kulübesinde kırmızı kartla cezalandırıldı.

Öte yandan milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu mücadelenin 61'inci dakikasında oyuna dahil oldu.

B Grubu maçında Brezilya temsilcisi Flamengo ile Tunus takımı ES Tunis kozlarını paylaştı. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda TSİ 05.00'te başlayan mücadele Flamengo'nun 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Brezilya ekibine galibiyeti getiren golleri 17'nci dakikada Giorgian De Arrascaeta ve 70'inci dakikada Luiz Araujo kaydetti.