FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak
Organizasyonda yer alan 32 takıma verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak - Katılımcı kulüpler için 1-10 Haziran tarihlerinde ek transfer dönemi açılan kupanın şampiyonu, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak - Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kuralın uygulanacağı turnuvada görev alan hakemler, maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak
İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.
Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.
Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.
- İlk kez 32 takımla düzenlenecek
Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek.
Kupada takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.
Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.
- Yeni kural uygulanacak
Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kural değişikliği uygulanacak.
Kaleciler, turnuvadaki karşılaşmalarda topu ellerinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.
Hakemler ise maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak.
Bu sayede alınan görüntülerle hakemin görüş açısından seyircilere yeni bir deneyim sunulacak.
- FIFA'dan yeni transfer dönemi kararı
FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulüp için ek transfer dönemi açtı.
Katılımcı kulüpler, turnuva öncesi 1-10 Haziran tarihlerinde açılan istisnai transfer döneminde kadrolarına takviye yapma şansı elde etti.
- Para ödülü dağılımı
Kupada sportif performansa göre para ödülü dağılımı şu şekilde:
Aşamalar
Kulüp başına
Grup Aşaması (3 maç)
Galibiyet için 2 milyon dolar
Beraberlik için 1 milyon dolar
Son 16
+7,5 milyon dolar
Çeyrek Final
+13,125 milyon dolar
Yarı final
+21 milyon dolar
Finalist
+30 milyon dolar
Şampiyon
+40 milyon dolar
Kulüplere dağıtılacak katılım payları ise şu şekilde:
Kıta
Kulüp başına
Avrupa
12,81 - 38,19 milyon dolar
Güney Amerika
15,21 milyon dolar
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler
9,55 milyon dolar
Asya
9,55 milyon dolar
Afrika
9,55 milyon dolar
Okyanusya
3,58 milyon dolar