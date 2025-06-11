FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.

Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.

Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

- İlk kez 32 takımla düzenlenecek

Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek.

Kupada takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.

- Yeni kural uygulanacak

Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kural değişikliği uygulanacak.

Kaleciler, turnuvadaki karşılaşmalarda topu ellerinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

Hakemler ise maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak.

Bu sayede alınan görüntülerle hakemin görüş açısından seyircilere yeni bir deneyim sunulacak.

- FIFA'dan yeni transfer dönemi kararı

FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulüp için ek transfer dönemi açtı.

Katılımcı kulüpler, turnuva öncesi 1-10 Haziran tarihlerinde açılan istisnai transfer döneminde kadrolarına takviye yapma şansı elde etti.

- Para ödülü dağılımı

Kupada sportif performansa göre para ödülü dağılımı şu şekilde:

Aşamalar Kulüp başına Grup Aşaması (3 maç) Galibiyet için 2 milyon dolar Beraberlik için 1 milyon dolar Son 16 +7,5 milyon dolar Çeyrek Final +13,125 milyon dolar Yarı final +21 milyon dolar Finalist +30 milyon dolar Şampiyon +40 milyon dolar

Kulüplere dağıtılacak katılım payları ise şu şekilde: