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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak

Organizasyonda yer alan 32 takıma verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak - Katılımcı kulüpler için 1-10 Haziran tarihlerinde ek transfer dönemi açılan kupanın şampiyonu, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak - Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kuralın uygulanacağı turnuvada görev alan hakemler, maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak

Ajans Haberleri
  • 11.06.2025 11:11
  • Giriş: 11.06.2025 11:11
  • Güncelleme: 11.06.2025 11:11
Kaynak: AA
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.

Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.

Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

- İlk kez 32 takımla düzenlenecek

Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek.

Kupada takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.

- Yeni kural uygulanacak

Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kural değişikliği uygulanacak.

Kaleciler, turnuvadaki karşılaşmalarda topu ellerinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

Hakemler ise maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak.

Bu sayede alınan görüntülerle hakemin görüş açısından seyircilere yeni bir deneyim sunulacak.

- FIFA'dan yeni transfer dönemi kararı

FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulüp için ek transfer dönemi açtı.

Katılımcı kulüpler, turnuva öncesi 1-10 Haziran tarihlerinde açılan istisnai transfer döneminde kadrolarına takviye yapma şansı elde etti.

- Para ödülü dağılımı

Kupada sportif performansa göre para ödülü dağılımı şu şekilde:

Aşamalar

Kulüp başına

Grup Aşaması (3 maç)

Galibiyet için 2 milyon dolar

Beraberlik için 1 milyon dolar

Son 16

+7,5 milyon dolar

Çeyrek Final

+13,125 milyon dolar

Yarı final

+21 milyon dolar

Finalist

+30 milyon dolar

Şampiyon

+40 milyon dolar

Kulüplere dağıtılacak katılım payları ise şu şekilde:

Kıta

Kulüp başına

Avrupa

12,81 - 38,19 milyon dolar

Güney Amerika

15,21 milyon dolar

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler

9,55 milyon dolar

Asya

9,55 milyon dolar

Afrika

9,55 milyon dolar

Okyanusya

3,58 milyon dolar

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