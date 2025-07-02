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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen son iki takım Real Madrid ve Dortmund oldu. Böylece çeyrek final eşleşmeleri kesinleşti.

Spor
  • 02.07.2025 09:39
  • Giriş: 02.07.2025 09:39
  • Güncelleme: 02.07.2025 09:49
Kaynak: Haber Merkezi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Fotoğraf: AA

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Juventus'u 1-0 mağlup eden Real Madrid ile Monterrey'i 2-1 ile geçen Borussia Dortmund, çeyrek finale yükselen son takımlar oldular.

Böylece çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

  • PSG-Bayern Münih
  • Palmeiras-Chelsea
  • Fluminense-Al Hilal
  • Real Madrid-Dortmund

Çeyrek final karşılaşmaları, 4 Temmuz Cuma günü Fluminense-Al Hilal maçıyla başlayacak. Diğer çeyrek final karşılaşmaları ise 5 Temmuz'da oynanacak.

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