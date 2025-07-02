FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen son iki takım Real Madrid ve Dortmund oldu. Böylece çeyrek final eşleşmeleri kesinleşti.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Juventus'u 1-0 mağlup eden Real Madrid ile Monterrey'i 2-1 ile geçen Borussia Dortmund, çeyrek finale yükselen son takımlar oldular.
Böylece çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:
- PSG-Bayern Münih
- Palmeiras-Chelsea
- Fluminense-Al Hilal
- Real Madrid-Dortmund
Çeyrek final karşılaşmaları, 4 Temmuz Cuma günü Fluminense-Al Hilal maçıyla başlayacak. Diğer çeyrek final karşılaşmaları ise 5 Temmuz'da oynanacak.