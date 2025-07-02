FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Juventus'u 1-0 mağlup eden Real Madrid ile Monterrey'i 2-1 ile geçen Borussia Dortmund, çeyrek finale yükselen son takımlar oldular.

Böylece çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

PSG-Bayern Münih

Palmeiras-Chelsea

Fluminense-Al Hilal

Real Madrid-Dortmund

Çeyrek final karşılaşmaları, 4 Temmuz Cuma günü Fluminense-Al Hilal maçıyla başlayacak. Diğer çeyrek final karşılaşmaları ise 5 Temmuz'da oynanacak.