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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları yarın Fluminense ile Al Hilal arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Spor
  • 03.07.2025 10:58
  • Giriş: 03.07.2025 10:58
  • Güncelleme: 03.07.2025 11:02
Kaynak: AA
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Fluminense ile Al Hilal mücadele edecek.

Kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın

22.00 Fluminense (Brezilya)-Al Hilal (Suudi Arabistan)

5 Temmuz Cumartesi:

04.00 Palmeiras (Brezilya)-Chelsea (İngiltere)

19.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

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