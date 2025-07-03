FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları yarın Fluminense ile Al Hilal arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Kaynak: AA
ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak.
Çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Fluminense ile Al Hilal mücadele edecek.
Kupada çeyrek final maçlarının programı şöyle:
Yarın
22.00 Fluminense (Brezilya)-Al Hilal (Suudi Arabistan)
5 Temmuz Cumartesi:
04.00 Palmeiras (Brezilya)-Chelsea (İngiltere)
19.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)