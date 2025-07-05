FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea yarı finalde
Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Palmeiras'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 83. dakikada Agustin Giay’ın kendi kalesine attığı gol, İngiliz ekibine turu getirdi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere temsilcisi Chelsea, Brezilya ekibi Palmeiras’ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Karşılaşma, ABD’nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadyumu’nda oynandı. Mücadelenin orta hakemliğini Alireza Faghani üstlenirken, yardımcı hakemler Anton Schetinin ve Ashley Beecham oldu.
JOTA VE KARDEŞİ ANILDI
ki Liverpool forveti Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'yı andı.
Chelsea, 16'ncı dakikada Cole Palmer’ın attığı golle öne geçti. Palmeiras, 53'üncü dakikada Estevao Willian’ın golüyle skoru eşitledi. Ancak 83'üncü dakikada Agustin Giay’ın kendi kalesine attığı gol, maça son noktayı koydu: 2-1.
Bu sonuçla Chelsea, Fluminense’nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Chelsea, 8 Temmuz Salı günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense ile karşılaşacak.