FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dev çeyrek final eşleşmesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dün oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen iki takım daha belli oldu.

Flamengo'yu 4-2 mağlup eden Bayern Münih ile Inter Miami'yi 4-0 yenen PSG, çeyrek finale yükseldi.

2 gün önce oynanan maçlarda ise Palmeiras ve Chelsea çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Böylece çeyrek finalde PSG-Bayern Münih ve Palmeiras-Chelsea eşleşmeleri oluştu.

Turnuvada bugün Inter-Fluminense ile Manchester City - El Hilal maçları oynanacak.

Son 16'daki diğer maçlarda ise yarın Real Madrid-Juventus ve Dortmund Monterrey maçları oynanacak.