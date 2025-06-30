FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dev çeyrek final eşleşmesi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda rakiplerini mağlup eden Bayern Münih ile PSG, çeyrek finale yükselerek birbirleriyle eşleşti.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dün oynanan maçların ardından çeyrek finale yükselen iki takım daha belli oldu.
Flamengo'yu 4-2 mağlup eden Bayern Münih ile Inter Miami'yi 4-0 yenen PSG, çeyrek finale yükseldi.
2 gün önce oynanan maçlarda ise Palmeiras ve Chelsea çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.
Böylece çeyrek finalde PSG-Bayern Münih ve Palmeiras-Chelsea eşleşmeleri oluştu.
Turnuvada bugün Inter-Fluminense ile Manchester City - El Hilal maçları oynanacak.
Son 16'daki diğer maçlarda ise yarın Real Madrid-Juventus ve Dortmund Monterrey maçları oynanacak.