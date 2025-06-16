FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları
FIFA Kulüpler Dünya Kupası dün gece oynanan maçlarla devam etti. Gecenin en çok ilgi çeken maçında PSG, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.
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ABD'de düzenlenen hazırlık turnuvası FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dün gece 3 maç oynandı.
Dün gece oynanan maçlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.
Botafogo, Seattle Sounders'i 2-1 mağlup ederken Palmerias ile Porto 0-0 berabere kaldı.
Turnuvada ilk gün oynanan maçlarda El Ahli ile Inter Mimai 0-0 berabere kalmış, Bayern Münih ise Auckland City'i 10-0 yenmişti.
Turnuvada bugün Chelsea - LAFC, Boca Juniors - Benfica ve Flamengo - Esperance maçları oynanacak.