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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları

FIFA Kulüpler Dünya Kupası dün gece oynanan maçlarla devam etti. Gecenin en çok ilgi çeken maçında PSG, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Spor
  • 16.06.2025 09:28
  • Giriş: 16.06.2025 09:28
  • Güncelleme: 16.06.2025 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD'de düzenlenen hazırlık turnuvası FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dün gece 3 maç oynandı.

Dün gece oynanan maçlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Botafogo, Seattle Sounders'i 2-1 mağlup ederken Palmerias ile Porto 0-0 berabere kaldı.

Turnuvada ilk gün oynanan maçlarda El Ahli ile Inter Mimai 0-0 berabere kalmış, Bayern Münih ise Auckland City'i 10-0 yenmişti.

Turnuvada bugün Chelsea - LAFC, Boca Juniors - Benfica ve Flamengo - Esperance maçları oynanacak.

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