FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları ve günün programı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan dün gece devam etti. Gecenin dikkat çeken maçında Benfica ile Boca Juniors 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası dün gece oynanan 3 maçla devam etti.
Gecenin dikkat çeken 3 kırmızı kartlı maçında Benfica ile Boca Juniors 2-2 berabere kaldı.
Flamengo, Esparence'yi 2-0 geçerken Chelsea de LAFC'yi aynı skorla mağlup etti.
Turnuvada bugünün programı şu şekilde:
- Fluminense - Borussia Dortmund
- River Plate - Urawa R.D.
- Ulsan Hyundai - Mamelodi
- Monterrey - Inter