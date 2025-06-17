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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları ve günün programı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan dün gece devam etti. Gecenin dikkat çeken maçında Benfica ile Boca Juniors 2-2 berabere kaldı.

Spor
  • 17.06.2025 09:23
  • Giriş: 17.06.2025 09:23
  • Güncelleme: 17.06.2025 09:43
Kaynak: Haber Merkezi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları ve günün programı
Fotoğraf: AA

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası dün gece oynanan 3 maçla devam etti.

Gecenin dikkat çeken 3 kırmızı kartlı maçında Benfica ile Boca Juniors 2-2 berabere kaldı.

Flamengo, Esparence'yi 2-0 geçerken Chelsea de LAFC'yi aynı skorla mağlup etti.

Turnuvada bugünün programı şu şekilde:

  • Fluminense - Borussia Dortmund
  • River Plate - Urawa R.D.
  • Ulsan Hyundai - Mamelodi
  • Monterrey - Inter
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