FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları ve günün programı

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası dün gece oynanan maçlarla devam etti.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fluminense 0-0 Borussia Dortmund

River Plate 3-1 Urawa R.D.

Ulsan Hyundai 0-1 Mamelodi

Monterrey 1-1 Inter

Turnuvada bu akşam Manchester City ile Real Madrid de sahne alacak.

Bu gece oynanacak karşılaşmaların ardından ilk maçlar tamamlanacak.

Turnuvada gecenin programı şu şekilde: