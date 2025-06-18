FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları ve günün programı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk maçlar bu gece oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Bu akşam Real Madrid ve Manchester City ilk maçlarına çıkacak.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası dün gece oynanan maçlarla devam etti.
Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Fluminense 0-0 Borussia Dortmund
- River Plate 3-1 Urawa R.D.
- Ulsan Hyundai 0-1 Mamelodi
- Monterrey 1-1 Inter
Turnuvada bu akşam Manchester City ile Real Madrid de sahne alacak.
Bu gece oynanacak karşılaşmaların ardından ilk maçlar tamamlanacak.
Turnuvada gecenin programı şu şekilde:
- 19.00 Manchester City - Vidad
- 22.00 Real Madrid - El Hilal
- 01.00Pachuca - Salzburg
- 04.00 Al Ain - Juventus