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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları ve günün programı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk maçlar bu gece oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Bu akşam Real Madrid ve Manchester City ilk maçlarına çıkacak.

Spor
  • 18.06.2025 09:21
  • Giriş: 18.06.2025 09:21
  • Güncelleme: 18.06.2025 09:35
Kaynak: Haber Merkezi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları ve günün programı
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası dün gece oynanan maçlarla devam etti.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Fluminense 0-0 Borussia Dortmund
  • River Plate 3-1 Urawa R.D.
  • Ulsan Hyundai 0-1 Mamelodi
  • Monterrey 1-1 Inter

Turnuvada bu akşam Manchester City ile Real Madrid de sahne alacak.

Bu gece oynanacak karşılaşmaların ardından ilk maçlar tamamlanacak.

Turnuvada gecenin programı şu şekilde:

  • 19.00 Manchester City - Vidad
  • 22.00 Real Madrid - El Hilal
  • 01.00Pachuca - Salzburg
  • 04.00 Al Ain - Juventus
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