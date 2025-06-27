FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı, son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Gecenin dikkat çeken maçında Manchester City, Juventus'u farklı mağlup ederken son 16 turunda Real Madrid ile Juventus eşleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması dün oynanan maçların ardından tamamlandı.
Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Juventus 2-5 Manchester City
- Vidad 1-2 Al Ain
- El Hilal 2-0 Pachuca
- Salzburg 0-3 Real Madrid
Bu sonuçların ardından son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:
- Palmeiras - Botafogo
- Benfica - Chelsea
- PSG - Inter Miami
- Flamengo - Bayern Münih
- Inter Milan - Fluminense
- Dortmund - Monterrey
- Manchester City - El Hilal
- Real Madrid - Juventus
Son 16 turu yarın akşam oynanacak Palmeiras - Botafogo ve Benfica - Chelsea maçlarıyla başlayacak.