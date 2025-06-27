FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması dün oynanan maçların ardından tamamlandı.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Juventus 2-5 Manchester City

Vidad 1-2 Al Ain

El Hilal 2-0 Pachuca

Salzburg 0-3 Real Madrid

Bu sonuçların ardından son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:

Palmeiras - Botafogo

Benfica - Chelsea

PSG - Inter Miami

Flamengo - Bayern Münih

Inter Milan - Fluminense

Dortmund - Monterrey

Manchester City - El Hilal

Real Madrid - Juventus

Son 16 turu yarın akşam oynanacak Palmeiras - Botafogo ve Benfica - Chelsea maçlarıyla başlayacak.