FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oluyor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna kaldı.

ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan maçta Alman ekibi Borussia Dortmund'la Güney Kore temsilcisi Ulsan'la karşılaştı.

Borussia Dortmund, maçın 36. dakikasında Daniel Svensson'dan gelen golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında, Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile Brezilya ekibi Fluminense golsüz berabere kaldı.

F Grubu'nda 7 puanla lider Borussia Dortmund ile 5 puanlı Fluminense son 16 turuna yükseldi.

Mamelodi Sundowns 4 puanla 3. sırada yer alırken, Ulsan ise turnuvayı puansız tamamladı.

GRUP MAÇLARI TAMAMLANIYOR

Turnuvada grup maçları bugün sona erecek. Bu akşamın programı şu şekilde:

Juventus - Manchester City

Vidad - Al Ain

El Hilal - Pachuca

Salzburg - Real Madrid

Grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 eşleşmelerinin tamamı belli olacak.

Turnuvada şu ana kadar kesinleşen son 16 eşleşmeleri ise şu şekilde: