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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor
  • 28.06.2025 08:41
  • Giriş: 28.06.2025 08:41
  • Güncelleme: 28.06.2025 08:45
Kaynak: Haber Merkezi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor
Fotoğraf: AA

Bu yıl ilk kez yeni formatıyla, 32 takımla düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Bugün TSİ 19.00'da Palmeiras-Botafogo ve 23.00'te Benfica-Chelsea maçları oynanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerde kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

  • Palmeiras - Botafogo
  • Benfica - Chelsea
  • PSG - Inter Miami
  • Flamengo - Bayern Münih
  • Inter Milan - Fluminense
  • Dortmund - Monterrey
  • Manchester City - El Hilal
  • Real Madrid - Juventus
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