FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu yıl ilk kez yeni formatıyla, 32 takımla düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Bugün TSİ 19.00'da Palmeiras-Botafogo ve 23.00'te Benfica-Chelsea maçları oynanacak.
Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerde kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.
Son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
- Palmeiras - Botafogo
- Benfica - Chelsea
- PSG - Inter Miami
- Flamengo - Bayern Münih
- Inter Milan - Fluminense
- Dortmund - Monterrey
- Manchester City - El Hilal
- Real Madrid - Juventus