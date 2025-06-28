FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı başlıyor

Bu yıl ilk kez yeni formatıyla, 32 takımla düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Bugün TSİ 19.00'da Palmeiras-Botafogo ve 23.00'te Benfica-Chelsea maçları oynanacak.

Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmelerde kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Son 16 eşleşmeleri şu şekilde: